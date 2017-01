Sicherte sich in Berlin das WM-Ticket: Eisschnellläufer Livio Wenger (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Livio Wenger qualifiziert sich mit seinem 3. Rang in der B-Division über 5000 m beim Weltcup in Berlin für die Weltmeisterschaften vom 4./5. März, die in Hamar in Norwegen ausgetragen werden.