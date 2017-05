Der umgestürzte Lastwagen sollte Holz transportieren. © Freiburger Kantonspolizei.

Ein Lastwagenchauffeur aus dem Kanton Bern ist am Montagnachmittag in Villars-sous-Mont FR tödlich verunfallt. Der Mann arbeitete in der Nähe des Holztransporters, als sich der Lastwagen plötzlich in Bewegung setzte und ihn erfasste.