LKW-Fahrer bei Unfall vor Gotthard getötet

Nach dem tödlichen Unfall vor der Gotthard-Südrampe stauten sich die Autos und Lastwagen auf der A2 bis Biasca TI. (Archivbild) © Keystone/GIULIANO GIULINI

Auf der Autobahn A2 hat sich am Mittwochmittag im Tessin ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein LKW-Fahrer ums Leben kam. Die A2 musste in der Folge zwischen Quinto und Airolo in Richtung Nord gesperrt werden – der Verkehr staute sich bis Biasca.