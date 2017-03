(Symbolbild) © KEYSTONE/Alexandra Wey

Auf der Höchster Strasse in St.Gallen ist am Mittwochabend ein Lastwagen in einer Kurve von der Strasse abgekommen. Der LKW ist mit den Rädern einer Seite einen Hang hinabgerutscht, sodass ein Kran eingesetzt werden muss, um ihn zu bergen.