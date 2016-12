Täter fuhr vorsätzlich in die Menschenmenge

Nach der Todesfahrt eines Lkw auf einem Berliner Weihnachtsmarkt deutet vieles auf einen Terroranschlag hin. Die Polizei sprach am Morgen nach der Tat von einem «vermutlich terroristischen Anschlag». Die Polizei ging davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menge gesteuert wurde, einen Unfall schlossen die Ermittler aus. Alle polizeilichen Massnahmen liefen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt, teilten die Ermittler weiter mit.

Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz gesteuert wurde — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016

Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag am #Breitscheidplatz laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016

Der dunkle Lastwagen mit polnischem Kennzeichen fuhr laut Polizei gegen 20 Uhr auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern mit hoher Geschwindigkeit über den Markt an der Gedächtniskirche und zerstörte dabei mehrere Buden. Dabei kamen zwölf Menschen ums Leben und rund 50 weitere wurden teils schwer verletzt. Das Vorgefallene erinnert an den Anschlag in Nizza (siehe unten).

Traurige Gewissheit, heute verloren am #Breitscheidplatz 12 Menschen ihr Leben, 48 liegen, zum Teil schwer verletzt, in Krankenhäusern. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016

Der an der Vorderseite stark demolierte Lastwagen kam am Rande der Budapester Strasse zum Stehen. Dutzende Rettungswagen und viele Polizeiwagen waren vor Ort. Das Gelände wurde abgesperrt, Passanten wurden nur noch vom Weihnachtsmarkt herunter gelassen.

Es gebe ein «verheerendes Bild vor Ort», sagte ein Polizeisprecher. Umstehende berichteten, dass der Lkw Dutzende Menschen überfahren habe. Die Unglücksstelle in der Nähe der Gedächtniskirche war auch am Dienstagmorgen noch weiträumig abgesperrt. Der Weihnachtsmarkt rund um die Gedächtniskirche gehört zu den Hauptattraktionen im vorweihnachtlichen Berlin.

Die Charité Berlin hat am Dienstagmittag mitgeteilt, dass 14 Opfer des Vorfalls im Unispital betreut würden. Acht dieser Menschen seien schwerst verletzt eingeliefert worden und würden nun intensivmedizinisch betreut. «An allen drei bettenführenden Standorten der Charité wurde gestern Abend Katastrophenalarm ausgelöst», schreibt die Charité. Zwei Verletzte sind bisher an ihren Verletzungen gestorben.

Zudem betreuen Psychologen die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden. Auch die Bundeswehr helfe bei der Versorgung der Verletzten.

Der deutsche Generalbundesanwalt in Karlsruhe übernahm die Ermittlungen.

Verhafteter kommt aus Pakistan

Nahe der Siegessäule wurde noch am Abend eine Person festgenommen. Es soll sich dabei um den Fahrer des Lastwagens handeln. Bestätigt ist dies allerdings noch nicht, im Gegenteil: Es gibt Zweifel. Der Verhaftete sei Pakistaner, meldet das RBB-Inforadio. Er soll laut Medienberichten Anfang des Jahres 2016 nach Deutschland eingereist sein. Der Mann wurde am Dienstag Morgen verhört. Er bestreitet die Vorwürfe. Wie verschiedene Medien berichten, soll es sich beim Verhafteten um einen 23-Jährigen handeln.

Der Berliner «Tagesspiegel» berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, der Verdächtige sei den Ermittlern bekannt, allerdings nicht wegen eines terroristischen Hintergrundes, sondern wegen kleinerer krimineller Delikte.

Ein weiterer Mann, der auf dem Beifahrersitz sass, starb laut Polizei vor Ort. Nach neuesten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Toten um einen polnischen Staatsbürger. Er sei jedoch nicht der Fahrer gewesen, twittert die Polizei. Wie Brandenburgs Innenminister mitteilte, steht mittlerweile fest, dass der Mann erschossen worden war.

#Ermittlungsstand: Bei dem im LKW am #Breitscheidplatz tot aufgefundenen Mann handelt es sich um einen polnischen Staatsbürger. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016

Der im LKW tot aufgefundene Mann steuerte nach bisherigen Erkenntnissen nicht den LKW,als der in die Menschenmenge am #Breitscheidplatz fuhr — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016

Polnisches Kennzeichen

Der Lastwagen gehörte einer polnischen Spedition, wie deren Eigentümer Ariel Zurawski in einem Telefonat dem polnischen Sender TVN 24 sagte. Der Fahrer sei seit etwa 16 Uhr nicht mehr zu erreichen gewesen.

Es handele sich um seinen Cousin, er könne seine Hand für ihn ins Feuer legen, dass er kein Attentäter sei. «Es kann einfach nicht mein Fahrer gewesen sein», sagte Zurawski zu dem Vorfall. «Ihm muss etwas angetan worden sein», sagt er. «Ich stehe so unter Schock.»

Der Lastwagen hatte Stahlkonstruktionen aus Italien nach Berlin transportiert, berichtete Zurawski. Wegen einer Verzögerung habe der Fahrer bis zum Dienstag warten müssen und den Lastwagen in Berlin geparkt. Die Berliner Polizei teilte dagegen mit, es bestehe der Verdacht, dass der Sattelschlepper in Polen von einer Baustelle gestohlen worden sei. Bestätigte Informationen gibt es also auch hier nicht.

Der Lastwagen wurde am Dienstagmorgen zur Spurensicherung abgeholt.

Einsatzkommando stürmt alten Berliner Flughafen

In den frühen Morgenstunden hat die Polizei einen Hangar auf dem früheren Flughafen Tempelhof durchsucht. Dort befindet sich Berlins grösste Flüchtlingsunterkunft. Mehrere junge Männer Ende 20 aus dem Hangar 6 seien befragt worden, es gab aber keine Festnahmen, sagte Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten.

Der Einsatz, an dem auch Kräfte der Spezialeinheit (SEK) beteiligt waren, habe um 3.00 Uhr mit bis zu 250 Beamten begonnen. Die Kräfte seien dann aber reduziert worden. Die Lage sei ruhig gewesen. Um 8.00 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.

Ob die Polizei nach Verbindungen des Täters suchte, sagte der Sprecher nicht explizit. “Die Annahme kann man aber haben.” Zur Herkunft der befragten Flüchtlinge gab es keine Angaben.

Bundespräsident Schneider-Amman bekundet Beileid

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich bestürzt. «Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann», teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Merkel sei mit de Maizière und Berlins Bürgermeister Müller in Kontakt.

Bundespräsident Joachim Gauck äusserte sich ebenfalls betroffen. «Das ist ein schlimmer Abend für Berlin und unser Land, der mich wie zahllose Menschen sehr bestürzt», teilte Gauck mit. Ähnlich äusserten sich Frankreichs Präsident François Hollande, Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker.

«Tief betroffen von den tragischen Ereignissen in Berlin. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien», twitterte der Schweizer Bundespräsident Schneider-Ammann. Aussenminister Didier Burkhalter übermittelte seinem Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier die Beileidsbekundungen der Schweiz.

Frankreich erhöhte die Sicherheitsvorkehrungen auf seinen Weihnachtsmärkten.

Hinweise über Soziale Medien

Die Polizei schaltete ein Portal frei, über das Augenzeugen des möglichen Anschlags in Berlin Fotos und Videos hochladen können. Zuvor hatte die Polizei gebeten, kein Bildmaterial über Soziale Medien zu verbreiten oder es per Twitter an die Behörden zu senden. Auf Handy-Fotos und -Videos könnten Hinweise zu sehen sein, die den Ermittlern bei ihrer Arbeit helfen.

Erinnerungen an Nizza werden wach

Der Vorfall erinnert stark an den Anschlag in Nizza am 14. Juli dieses Jahres. In der südfranzösisches Stadt raste ein Attentäter mit einem Lkw auf die Promenade des Anglais und tötete dabei 86 Personen. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Anschlag bekannt.

(stm/cas/cla/sda)