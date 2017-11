© instagram.com/loundleduc

Gehaltvolle und originelle Sprachbilder in Mundart – das sind Lo & Leduc. Mit den neuen Songs und ihrer eingespielten Band kommen die beiden Berner am Samstag, 16. Dezember 2017 in den Stadtsaal nach Wil. Eröffnet wird der Abend vom Bieler Nemo.