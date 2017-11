Lockerer Heimsieg für Real Madrid

Brachte Real Madrid gegen Las Palmas mit einem prächtigen Weitschuss 2:0 in Front: Marco Asensio © KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO

Real Madrid bekundet in der 11. Runde der spanischen Liga mit Las Palmas nur zu Beginn etwas Mühe. Gegen den Vorletzten der Tabelle resultiert ein 3:0-Sieg.Von der überraschenden 1:2-Niederlage in der Vorwoche in Girona und dem 1:3 bei Tottenham in der Champions League zeigte sich Real erholt.