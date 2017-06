Lockerung für Hobby-Tierhaltung

Wer hobbymässig Kleintiere haltet, darf auf bessere gesetzliche Rahmenbedingungen hoffen. Das Parlament hat die Bestimmungen gelockert. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Das Parlament will es erleichtern, auf Bauernhöfen hobbymässig Kleintiere zu halten, beispielsweise Vögel in überdachten Volieren. Der Ständerat hat am Donnerstag einer vom Nationalrat abgeänderten Motion zugestimmt.