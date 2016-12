Waldbrand war wahrscheinlich grösster Löscheinsatz der Luftwaffe

Ein Super-Puma-Helikopter der Schweizer Armee überfliegt den schwelenden Wald im bündnerischen Misox. © Keystone/KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Die Löscharbeiten in den Bündner Südtälern und in der Tessiner Leventina waren wahrscheinlich der grösste Einsatz der Luftwaffe in der Schweiz. Die insgesamt sieben Helikopter der Luftwaffe warfen zur Bekämpfung der Waldbrände rund 800 Tonnen Wasser ab.