Löschhelikopter bekämpfen Waldbrände noch immer

Seit Dienstagabend wütet ein Waldbrand im Bünder Misox-Tal und hat vor allem den Schutzwald zerstört. Derzeit sind im Misox und im benachbarten Calancatal, in dem gestern Abend ein weiterer Waldbrand ausgebrochen war, neun Löschhelikopter im Dauereinsatz, um Wasser zu den Brandherden zu fliegen. Die beiden Brände sind laut der Kantonspolizei Graubünden jedoch inzwischen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dürften aber noch einige Zeit dauern.

Guy Parmelin besuchte Brandgebiet

Wie das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) in einer Mitteilung schreibt, seien sieben Super Pumas in den Bündner Brandgebieten und in der Leventina ununterbrochen im Einsatz. Heute Morgen hat Verteidigungsminister Guy Parmelin das Brandgebiet im Misox besucht.

Brandfläche wächst

Die Brandfläche im Misox wuchs von anfangs 200 mal 600 Meter auf inzwischen 600 mal 1200 Meter, teilt die Polizei mit. Sobald die Helikopter die letzten Brandherde gelöscht haben, werde das ganze Gebiet nach letzten Glutnestern durchsucht.

Am Dienstag mussten bereits vier Personen aus zwei Wohnhäusern in Mesocco in Sicherheit gebracht werden. Seit heute ist ein weiteres Haus wegen Steinschlaggefahr nicht zugänglich.

Im Calancatal, wo eine Waldfläche von 200 mal 300 Meter Feuer fing, hatten sich die Flammen bis auf 50 Meter an das Dorf Braggio genähert. Bisher mussten aber noch keine Evakuationen vorgenommen werden.

(red.)