Lösung für Raubtierpark von René Strickler zeichnet sich ab

Der von der Zwangsräumung bedrohte Raubtierpark in Subingen SO geht neue Wege: Er plant, im Herbst in die Siky Ranch in Crémines BE zu ziehen. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Der Raubtierpark von René Strickler in Subingen SO, der seit Jahren wegen Zwangsräumung nach einer Lösung sucht, will im Sommer die Siky Ranch in Crémines BE übernehmen. Der Raubtierpark soll im Herbst in den Berner Jura ziehen.