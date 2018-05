Löw erhält neuen Vertrag beim DFB

Der Vertrag von Teammanager Oliver Bierhoff soll bis 2024 ausgeweitet werden.Löw, der seine Trainerkarriere 1994 als Spielertrainer von Frauenfeld gestartet hatte, war 2004 zunächst als Assistent von Jürgen Klinsmann zur Nationalmannschaft gekommen. Nach der WM 2006 übernahm er vom ehemaligen Nationalstürmer den Chefposten.

2014 hatte Löw mit Deutschland in Brasilien den WM-Pokal geholt. An Europameisterschaften wurde jedoch dreimal nichts aus dem Titelgewinn. 2008 scheiterte die DFB-Auswahl im Final an Spanien (0:1), 2012 und 2016 bedeuteten jeweils die Halbfinals Endstation.

