Hugh Jackman erhielt am Wochenende in den Schweizer Kinos als Superheld der Comicverfilmung "Logan" grossen Zuspruch. (Archiv) © Keystone/AP/MARK SCHIEFELBEIN

Wie in Nordamerika hat die Marvel-Comicverfilmung «Logan» am Wochenende auch die Schweizer Kinokassen klingeln lassen. 45’000 Filmfans wollten Hugh Jackman als Superheld «Wolverine» in Aktion sehen. Der zweitplatzierte «Lion» zog nur 24’000 an.