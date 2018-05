Lois-Lane-Darstellerin gestorben

Margot Kidder spielte in den "Superman"-Filmen der 70er und 80er Jahre die Reporterin Lois Lane. An der Seite von Christopher Reeve als Clark Kent alias Superman war sie aber besonders beliebt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP

Die amerikanische Schauspielerin Margot Kidder, die in den «Superman»-Filmen der 70er und 80er Jahre die Reporterin Lois Lane spielte, ist tot. Sie sei am Sonntag im Alter von 69 Jahren in ihrem Zuhause im Staat Montana gestorben.