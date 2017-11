Über 20 Belästigungsvorwürfe gegen Spacey

Langsam wird das Ausmass seiner Vergehen deutlich: Allein im Londoner Old Vic Theater soll Schauspieler Kevin Spacey mindestens 20 Personen belästigt haben. (Archivbild) © Keystone/EPA/ANDY RAIN

Oscar-Preisträger Kevin Spacey soll am Londoner Old Vic Theater mindestens 20 Personen sexuell belästigt haben. Die Vorfälle ereigneten sich bis 2013, wie das Theater am Donnerstag in London mitteilte.