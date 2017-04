Lonza ersetzt Actelion im SMI

Auftsige in den SMI: Das Lifescience-Unternehmen Lonza ersetzt im Schweizer Börsenleitindex Actelion. © KEYSTONE/PATRICK STRAUB

Die Aktien des Pharma-Zulieferers Lonza steigen in den Leitindex SMI auf. Die Änderung wird zum 3. Mai wirksam, wie die Schweizer Börse SIX am Montagabend mitteilte.