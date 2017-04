Lopar: «Uns geht es zu gut»

Der FC St.Gallen kommt nicht aus der Krise. Gegen den FC Thun fahren die Espen die vierte Niederlage in Folge ein. Im Stadion werden «Zinnbauer raus!»-Rufe laut. Nach dem Spiel hat keiner der Spieler gross Lust, sich mit einem Journalisten zu unterhalten. Einzig Daniel Lopar spricht mit Radio-FM1-Sportkommentator James Wehrli.

Daniel Lopar, könntest du diesen Nachmittag für mich beschreiben? Was war los?

Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen und haben kaum in die Zweikämpfe gefunden. Wir sind extrem weit auseinander gestanden. Das 0:0 zur Halbzeit war schon fast eine Belohnung. Für die zweite Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen, aber der Knoten ist einfach nicht geplatzt. Dann haben wir in den dümmsten Momenten zwei Tore gekriegt und hatten nachher keine Zeit mehr, sauber zu reagieren.

Wir alle fragen uns: Was ist los? Wie könnt ihr so pomadig, so lustlos auftreten? Was stimmt denn nicht?

Schwierig zu sagen. Wir müssen zusammenstehen. Keiner darf mit dem Finger auf den anderen zeigen. Jeder muss bei sich selbst anfangen und an sich arbeiten (zögert). Es ist echt schwierig zu sagen.. Wir müssen einfach als Einheit zusammenwachsen und mutiger sein.

Man sieht es dir doch an. Es ist extrem schwierig für dich, das zu beschreiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass du nicht in einer Position bist, in der du frei reden kannst. Und doch: Stimmt die Stimmung in der Mannschaft nicht? Gibt es Zerrüttungen?

Nein, das gibt es nicht. Vielleicht müssen wir uns einfach noch bewusster werden, in welcher Situation wir eigentlich sind. Vielleicht geht es uns einfach noch zu gut und das darf nicht sein.

Das Interview führte James Wehrli

