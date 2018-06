Lottospieler dürfen weiter hoffen: 90-Millionen-Eurojackpot bleibt

Damit steht in der Lotterie, die in mehreren europäischen Staaten ohne die Schweiz gespielt wird, auch bei der nächsten Ziehung wieder die Summe von 90 Millionen Euro für den Hauptgewinner bereit. Die Gewinnsumme der zweiten Gewinnklasse ist mittlerweile auf rund 22 Millionen Euro angewachsen.

Der Eurojackpot ist bei 90 Millionen Euro gedeckelt. Die Gewinnausschüttung, die über diese Summe hinausgeht, wird der zweiten Gewinnklasse zugeschlagen, weswegen diese inzwischen auch einen enormen Umfang erreicht hat.

Zumindest in der zweiten Gewinnklasse gab es am Freitag aber drei neue Lotto-Millionäre. Zwei Spielteilnehmer aus Deutschland sowie einer aus Dänemark bekommen nach Abgaben von Westlotto jeweils rund 7,3 Millionen Euro. Am Eurojackpot beteiligen sich 18 europäische Länder.

(SDA)