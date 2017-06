«Love Service public 2.0»: Bundesangestellte zeigen was sie leisten

Für die Kampagne "Love Service public 2.0" des Personalverbandes des Bundes wird auf dem Bundesplatz auf einer Stellwand gezeichnet. © Keystone/ANTHONY ANEX

Bundesangestellte zeigen, was sie für die Menschen innerhalb und ausserhalb der Schweiz leisten: Der Personalverband des Bundes (PVB) startete am Donnerstag auf dem Bundesplatz in Bern eine Kampagne mit dem Titel «Love Service public 2.0».