Luca Cunti verstärkt bis Saisonende den EHC Kloten

Cunti und die ZSC Lions gehen per sofort getrennte Wege. Der 27-jährige Center wird als Ersatz für den in die KHL zu Magnitogorsk gewechselten Tommi Santala den EHC Kloten in den kommenden Monaten verstärken.Danach zieht Cunti, der mit der Schweiz 2013 WM-Silber gewonnen hat, weiter nach Lugano. Mit den Tessinern einigte er sich bereits Anfang Dezember auf einen ab der kommenden Saison laufenden Zweijahresvertrag.

Bei den ZSC Lions spielte Cunti die letzten fünfeinhalb Jahre. In 279 NLA-Spielen gelangen ihm 177 Skorerpunkte. 2012 und 2014 wurde er Meister und 2016 Cupsieger. In dieser Saison spielte er unter dem neuen schwedischen Trainer Hans Wallson in der Mannschaft des ZSC nur noch eine Nebenrolle.

(SDA)