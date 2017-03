Luchs aus der Waadt in Deutschland freigelassen

Der in der Waadt eingefangene Luchs Arcos wurde vor einer Woche in einem Reservat in Rheinland-Pfalz freigelassen. (Foto der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz / Martin Greve) © Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz

Ein Luchs aus der Waadt ist für ein europäisches Wiederansiedlungsprogramm eingefangen und in einem Reservat in Rheinland-Pfalz in Deutschland freigelassen worden. Aus der Waadt wurden zwei weitere Luchse eingefangen.