Daumen hoch bei Tom Lüthi - beim Saisonauftakt fährt der Schweizer aufs Podest © KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Tom Lüthi ist zum vierten Mal in Folge mit einem Podestplatz in die WM-Saison gestartet. Beim Saisonauftakt der Moto2-Klasse wird der Emmentaler Zweiter. Nach seinem GP-Sieg letzte Saison und zwei 3. Plätzen in den Jahren davor beendete der 30-jährige Emmentaler den GP Katar im 2. Rang.