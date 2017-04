Lüthi in Argentinien Dritter

Rund zehn Sekunden hinter Morbidelli aus Italien und dem zweitklassierten Portugiesen Miguel Oliveira reichte es Lüthi in Termas de Rio Hondo zum 49. GP-Podestplatz seiner Karriere.

Der letztjährige WM-Zweite profitierte dabei vom Ausscheiden des Spaniers Alex Marquez, der in der letzten Runde im Kampf um den Sieg mit seinem Teamkollegen Morbidelli heftig stürzte. Lüthi war zuvor auf dem Circuit im Nordwesten Argentiniens im Rennen noch nie besser als Sechster (2015).

Der von Position 5 gestartete Zürcher Jesko Raffin klassierte sich in Argentinien im 13. Rang. Der Berner Dominique Aegerter wurde unmittelbar hinter Raffin 14.

Im WM-Klassement führt Morbidelli, der schon zum Saisonauftakt in Katar gewonnen hatte, mit dem Maximum von 50 Punkten deutlich vor Lüthi (36 Punkte). Der 30-jährige Emmentaler hatte vor zwei Wochen beim Flutlichtrennen in Losail den 2. Platz belegt. Dritter in dieser Wertung ist Oliveira (33), der für Neueinsteiger KTM im zweiten Saisonrennen bereits den ersten Podestplatz holte.

Joan Mir gelang in der Moto3-Klasse im zweiten Saisonrennen der zweite Sieg. Wie schon zum Auftakt in Katar triumphierte der Spanier vor dem Briten John McPhee und seinem Landsmann Jorge Martin.

(SDA)