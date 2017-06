Lüthi in Assen in erster Startreihe – Aegerter von Startposition 11

Lüthi fehlten am Samstag im Moto2-Qualifying zum Grand Prix der Niederlande nur 0,115 Sekunden auf die Bestzeit von Franco Morbidelli. «Am Ende liess der abbauende Hinterreifen nicht mehr allzu viel zu. Doch ich bin zufrieden, schliesslich stehe ich in der ersten Startreihe», so der WM-Zweite, der heuer in sechs von sieben Rennen auf dem Podest stand.

Zwischen Morbidelli, dem WM-Leader und dreifachen Saisonsieger aus Italien, und Lüthi reihte sich Takaaki Nakagami ein. Der Japaner gewann im Vorjahr das Moto2-Rennen in Assen, der Berner hingegen schied aus.

Aegerters Rückstand auf Morbidelli betrug 0,689 Sekunden. Jesko Raffin verlor als 20. rund 1,1 Sekunden auf die Spitze.

Wegen eines schlimmen Sturzes von Lorenzo Baldassarri musste am Samstag das Moto2-Qualifying in Assen für längere Zeit unterbrochen werden. Der 20-jährige Italiener wurde bei einem Highsider hoch in die Luft katapultiert und krachte dann mit grosser Wucht mit dem Rücken auf den Asphalt. In der anschliessenden Rutschphase wurde er zudem auch noch vom Motorrad im Nackenbereich getroffen.

Es dauerte rund eine Viertelstunde, bis Baldassarri, der bei Bewusstsein war, im Kiesbett vom medizinischen Personal versorgt und danach mit der Ambulanz abtransportiert werden konnte. Die Untersuchungen im Spital ergaben eine schwere Gehirnerschütterung, doch soll der letztjährige Sieger des Moto2-Rennens in San Marino keine Knochenbrüche erlitten haben.

Johann Zarco (Yamaha) war im Qualifying der Königsklasse der Schnellste. Der zweifache Moto2-Weltmeister und MotoGP-Rookie aus Frankreich blieb um knapp einen Zehntel vor dem Spanier Marc Marquez (Honda). Der italienische Ducati-Fahrer Danilo Petrucci (0,385 zurück) komplettierte als Dritter vor seinem Landsmann Valentino Rossi die erste Startreihe. WM-Leader Maverick Viñales blieb auf nasser Strecke nur die elfte Startposition für das Rennen (Start 13.00 Uhr). Als zuvor letzter Franzose in der MotoGP-Klasse startete Olivier Jacque 2002 in Deutschland von der Pole-Position.

Die Pole-Position in der Moto3-Klasse ging an den Spanier Jorge Martin.

Assen. Grand Prix der Niederlande. Startaufstellungen. MotoGP: 1 Johann Zarco (FRA), Yamaha, 1:46,141 (154 km/h). 2 Marc Marquez (ESP), Honda, 0,065 zurück. 3 Danilo Petrucci (ITA), Ducati, 0,385. 4 Valentino Rossi (ITA), Yamaha, 0,564. Ferner: 9 Andrea Dovizioso (ITA), Ducati, 1,938. 11 Maverick Viñales (ESP), Yamaha, 2,125. – 23 Fahrer im Training.

Moto2: 1 Franco Morbidelli (ITA), Kalex, 1:38,468 (166 km/h). 2 Takaaki Nakagami (JPN), Kalex, 0,101. 3 Tom Lüthi (SUI), Kalex, 0,115. Ferner: 8 Alex Marquez (ESP), Kalex, 0,470. 11 Dominique Aegerter (SUI), Suter, 0,689. 20 Jesko Raffin (SUI), Kalex, 1,134. – 31 Fahrer im Training.

Moto3: 1 Jorge Martin (ESP), Honda, 1:57,595 (139 km/h). 2 Bo Bendsneyder (NED), KTM, 0,829. 3 Nicolo Bulega (ITA), KTM, 1,713. – 32 Fahrer im Training.

