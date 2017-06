Lüthi mit schnellster Runde auf dem Sachsenring

Tom Lüthi hatte am ersten Trainingstag auf dem Sachsenring alles im Griff © KEYSTONE/AP dpa/HENDRIK SCHMIDT

Tom Lüthi ist am ersten Trainingstag zum GP Deutschland auf dem Sachsenring der schnellste Fahrer in der Moto2-Klasse.Fast von Beginn weg tauchte Lüthi auf den Spitzenpositionen auf. Der 30-jährige Emmentaler reihte auf abtrocknender Strecke eine schnellste Runde an die andere.