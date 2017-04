Lüthi und Raffin in zweiter Startreihe

Tom Lüthi verpasste im Qualifying in Argentinien die 1. Startreihe knapp © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Tom Lüthi und Jesko Raffin nehmen in Termas de Rio Hondo das Moto2-Rennen von den Positionen 4 und 5 in Angriff. Miguel Oliveira startet erstmals in der mittleren WM-Kategorie von der Pole-Position.