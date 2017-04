Lüthi Zweiter hinter WM-Leader Morbidelli

Zum 3. Mal in Serie gewonnen hat der Italiener Franco Morbidelli, der in der WM-Gesamtwertung seinen Vorsprung auf Lüthi auf 19 Zähler ausbaute (75:56). Der Gesamt-Dritte liegt bereits 13 Zähler hinter 125er-Weltmeister von 2005.

Drei Podestplätze zum Saisonstart waren Lüthi, dem 125er-Weltmeister von 2005, noch nie gelungen. Ähnlich stark war der Saisonstart 2012, als er in den ersten fünf Rennen viermal aufs Treppchen steigen konnte. Saisonübergreifend war der 2. Platz in Austin der 7. Podestplatz in den letzten 10 Rennen.

Dominique Aegerter klassierte sich so gut wie nie mehr seit seinem 4. Rang vor einem Jahr auf der gleichen Strecke in Texas. Der 26-jährige Oberaargauer, der neu auf einer Suter-Maschine fährt, wurde Fünfter. Jesko Raffin, der dritte Schweizer in der Moto2-Klasse, verpasste als 21. erstmals in diesem Jahr die Punkteränge.

Geschichte schrieb Romano Fenati in der Moto3: Nach seinem 8. Sieg im 82. Rennen hat der im letzten Herbst aus dem Rossi-Team gefeuerte 21-jährige Italiener nun 699 Zähler auf dem Konto und in der kleinsten WM-Kategorie den Rekord von Alex Rins (689 P.) gebrochen. Pole-Mann Aron Canet schied in der 4. Runde in Führung liegend nach einem Sturz auf.

