Luftangriffe im Jemen töten 68 Menschen

Zwei Luftangriffe der saudi-arabischen Koalition tötete im Jemen laut Uno 68 Zivilpersonen (Archiv) © KEYSTONE/EPA/YAHYA ARHAB

Im Jemen sind laut Uno bei zwei Luftangriffen der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition 68 Zivilisten getötet worden. Die Luftangriffe am Dienstag hätten sich gegen Ziele in der südwestlichen Provinz Taes sowie der Provinz Hodeida am Roten Meer gerichtet.