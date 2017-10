Dario Bürgler muss mit einer Knieverletzung pausieren © KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Luganos Stürmer Dario Bürgler fällt wegen einer Knieverletzung für mindestens sechs Wochen aus. Bürgler zog sich am Sonntag in den Cup-Achtelfinals gegen die Rapperswil-Jona Lakers einen Anriss am linken Aussenband zu.