Lugano gerettet – Lausannes Abstieg immer wahrscheinlicher

Die Szenen nach dem Schlusspfiff im Cornaredo der resignierend davon zottelnden Lausanner verdeutlichten es: Die Hoffnungen des Tabellenletzten auf den Ligaerhalt schrumpften mit jedem Spieltag weiter und sind vor der zweitletzten Runde fast nur noch theoretischer Natur. Vier Punkte beträgt der Rückstand der Waadtländer auf den FC Sion nach der zehnten Niederlage im 15. Spiel seit dem Jahreswechsel.

Die Walliser, die mit Thun und St. Gallen das gleiche Restprogramm haben, sind der einzige Gegner, der für das Team des glücklosen Ilija Borenovic noch in Reichweite liegt. Mit den Grasshoppers kann Lausanne zwar theoretisch noch gleichziehen, die Zürcher haben aber das klar bessere Torverhältnis (-8 gegenüber -21 von Lausanne). Lugano hat den Klassenerhalt dank dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen auf sicher, ebenso wie Thun, das vom Schlusslicht trotz des 0:1 am Mittwoch gegen den FCZ nicht mehr eingeholt werden kann.

«Nun wird es sehr kompliziert. Wir haben das eigene Schicksal nicht mehr in den eigenen Händen», kommentierte Elton Monteiro. Nicht zu Unrecht vermisste der Verteidiger nach dem ersten Gegentreffer ein Aufbäumen seiner Mannschaft, die wie ein sicherer Absteiger auftrat. Fast ohnmächtig nahmen die Lausanner die Niederlage im Tessin hin, die wohl die eine zu viel ist. In der gesamten zweiten Halbzeit kamen die Gäste zu keiner Torchance, während auf der Gegenseite Alexander Gerndt nach einer guten Stunde aus dem Gewühl heraus erfolgreich war und in der Nachspielzeit der eingewechselte Carlo Manicone einen Konter zum Schlussresultat vollendete.

Nicht viel besser hatte es aus Lausanner Sicht vor der Pause ausgesehen: Während Lugano dem Führungstreffer durch Carlinhos einmal sehr nahe kam (14.), war ein Kopfball von Francesco Margiotta neben das Tor die einzige nennenswerte Szene der Waadtländer im Tessiner Strafraum.

Lugano – Lausanne-Sport 2:0 (0:0)

4311 Zuschauer. – SR Erlachner. – Tore: 64. Gerndt (Yao) 1:0. 94. Manicone (Crnigoj) 2:0.

Lugano: Kiassumbua; Yao (75. Krasniqi), Golemic, Daprelà, Mihajlovic; Sabbatini, Piccinocchi, Vécsei; Crnigoj, Gerndt (80. Manicone), Carlinhos (85. Amuzie).

Lausanne-Sport: Castella; Baddy (78. Maccoppi), Loosli, Monteiro, Gétaz; Fransson, Pasche (65. Zidane), Cabral, Geissmann; Zarate (46. Zeqiri), Margiotta.

Bemerkungen: Lugano ohne Janko (gesperrt), Da Costa, Bottani, Rouiller und Schäppi (alle verletzt), Lausanne-Sport ohne Kololli (gesperrt), Rochat, Manière und Rapp (alle verletzt). Verwarnungen: 44. Geissmann (Foul). 79. Krasniqi (Foul). 81. Zeqiri (Schwalbe). 89. Sabbatini (Foul). 93. Crnigoj (Unsportlichkeit/im nächsten Spiel gesperrt).

Weiteres Resultat vom Donnerstag: Basel – Young Boys 5:1 (2:0). – Rangliste: 1. Young Boys 34/78 (79:39). 2. Basel 34/68 (69:30). 3. Luzern 34/52 (48:48). 4. Zürich 34/45 (45:42). 5. St. Gallen 34/45 (50:66). 6. Lugano 34/41 (36:51). 7. Thun 34/39 (49:64). 8. Grasshoppers 34/38 (41:49). 9. Sion 34/36 (46:53). 10. Lausanne-Sport 34/32 (43:64).

