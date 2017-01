Lugano gewinnt trotz leerem Tank gegen Biel

Ein Doppelausschluss gegen Fabian Lüthi (wegen Beinstellens) und Matthias Rossi (wegen Reklamierens) 89 Sekunden nach der zweiten Pause leitete die Wende ein. In doppelter Überzahl gelang Luca Fazzini zuerst der 2:2-Ausgleich. 190 Sekunden später brachte Ryan Wilson die Luganesi zum zweiten Mal im Spiel in Führung. Biel vermochte diesmal nicht mehr zu reagieren. Nur Mike Lundin (52.) und Gaëtan Haas (56.) boten sich noch kleine Ausgleichschancen.

Nach dem trotz allem glückhaften Heimsieg gegen das formstarke Biel (zuletzt 6:2 Siege), das die Partie bis zum Doppelausschluss dominiert hatte, aber immer wieder an Goalie Merzlikins (36 Paraden) gescheitert war, winkt Lugano die Chance, ohne Spengler-Cup-Nachwehen durch den Januar zu kommen. Bis zu den nächsten Meisterschaftsspielen gegen Davos (Samstag und Sonntag) erhält auch das Team von Doug Shedden eine fünftägige Pause und damit die Gelegenheit, die leeren Batterien wieder aufzuladen.

Vor einem Jahr holte Lugano unmittelbar nach dem Spengler Cup in zwei Spielen übers Neujahr gegen Rivale Ambri-Piotta nur zwei von möglichen sechs Punkten. Aus den ersten neun Partien nach dem Traditionsturnier holte Lugano damals aber sechs Siege. Auch diesmal erhofft sich Lugano nach der Finalqualifikation in Davos einen Schub in der NLA.

Lugano – Biel 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

5652 Zuschauer. – SR Eichmann/Mollard, Abegglen/Castelli. – Tore: 2. Gregory Hofmann 1:0. 12. Jan Neuenschwander 1:1. 36. Micflikier (Julian Schmutz) 1:2. 42. Fazzini (Klasen, Bürgler/Ausschlüsse Fabian Lüthi, Rossi) 2:2. 46. Wilson (Gregory Hofmann, Bertaggia) 3:2. – Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Lugano, 4mal 2 Minuten gegen Biel. – PostFinance-Topskorer: Klasen; Earl.

Lugano: Merzlikins; Chiesa, Philippe Furrer; Stefan Ulmer, Hirschi; Ronchetti, Wilson; Sartori; Bürgler, Martensson, Klasen; Bertaggia, Gregory Hofmann, Fazzini; Sannitz, Lapierre, Julian Walker; Reuille, Gardner, Romanenghi.

Biel: Hiller; Mike Lundin, Wellinger; Dave Sutter, Dufner; Maurer, Jecker; Huguenin; Julian Schmutz, Earl, Micflikier; Pedretti, Gaëtan Haas, Rajala; Rossi, Jan Neuenschwander, Fabian Lüthi; Joggi, Fabian Sutter, Wetzel; Horansky.

Bemerkungen: Lugano ohne Julien Vauclair, Fontana, Kparghai, Damien Brunner, Morini, Manzato (alle verletzt) und Zackrisson (überzähliger Ausländer), Biel ohne Tschantré (verletzt), Nicholas Steiner, Fey (beide krank) und Pouliot (überzähliger Ausländer). – Timeout Biel (46.).

(SDA)