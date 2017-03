ZSC Lions im Viertelfinal gescheitert

Ein Doppelschlag von Dario Bürgler (in Überzahl) und Julien Vauclair innert 38 Sekunden brachte die Luganesi auf die Siegerstrasse. Die beiden Tore in der 13. Minute fielen nach einem regelrechten Zürcher Startfurioso und völlig entgegen dem Spielverlauf. Im Halbfinal kommt es damit zur Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen dem SC Bern und Lugano.

Die Stimmung in der mit 7373 nicht restlos ausverkauften Resega kochte über. Dazu trug auch bei, dass sich bei den Zürchern im Vorfeld der Partie Ärger breit machte, dass der HC Lugano am Donnerstagmorgen in einem Ablehnungsbegehren die Absetzung der beiden Einzelrichter Oliver Krüger und Victor Stancescu gefordert hat. Stancescu legte nur wenige Stunden später sein Amt nieder. Der Anwalt und frühere Spieler des EHC Kloten zog damit die Konsequenzen, dass ihm Befangenheit (Nähe zu diversen Spielern, u.a. zu Roman Wick) vorgeworfen wurde. Dieses Vorgehen der Tessiner goutierte man auf Seiten des ZSC überhaupt nicht.

Dementsprechend motiviert traten die Lions im Tessin auf, um ihren ersten Playoff-Sieg auf fremden Terrain nach zuletzt sechs Auswärtsniederlagen zu realisieren. Bereits nach sieben Sekunden prüfte Roman Wick Elvis Merzlikins ein erstes Mal. Der Lugano-Keeper war ein wichtiger Faktor, dass die Tessiner die Druckphase der Gäste zu Beginn schadlos überstanden und schliesslich den Vorsprung über die Runden brachten. Mehr als der 1:2-Anschlusstreffer durch Patrick Thoresen, der nach zwei abgesessenen Sperren zurückkehrte, liess Merzlikins nicht zu. Pius Suter gelang zehn Minuten vor Schluss zwar der vermeintliche Ausgleich, doch die Partie war nach einem Zusammenstoss von Bürgler und Marti bereits unterbrochen. Mit 37 Paraden avancierte Merzlikins für Lugano zum Matchwinner.

Trotz einer temporären 2:1-Führung in der Serie scheiterte der ZSC zum zweiten Mal in Folge in den Playoffs frühzeitig. Anders als noch im Vorjahr, als die Lions im Viertelfinal gegen einen überzeugend aufspielenden SCB 0:4 untergingen, stand ihnen diesmal aber kein übermächtiger Gegner gegenüber. Lugano spielte zwar defensiv solid und taktisch clever, das Team von Greg Ireland offenbarte aber auch Schwächen, die der ZSC allerdings zu selten auszunutzen vermochte.

Im Gegensatz zu den Zürchern bewies Lugano in der Offensive Effizienz. Mit dem Glück des Tüchtigen erkämpften sich die Bianconeri zum zweiten Mal nacheinander die Halbfinal-Qualifikation.

Lugano – ZSC Lions 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

7373 Zuschauer. – SR Mollard/Vinnerborg, Castelli/Wüst. – Tore: 13. (12:02) Bürgler (Zackrisson, Furrer/Ausschluss Schäppi) 1:0. 13. Vauclair (Bertaggia) 2:0. 23. Thoresen (Wick, Geering/Ausschluss Hirschi, Chiesa) 2:1. – Strafen: je 7mal 2 Minuten. – PostFinance-Topskorer: Klasen, Thoresen.

Merzlikins; Chiesa, Furrer; Ulmer, Vauclair; Hirschi, Wilson; Ronchetti; Fazzini, Lapierre, Romanenghi; Bürgler, Zackrisson, Klasen; Bertaggia, Sannitz, Hofmann; Walker, Gardner, Reuille; Morini.

ZSC Lions: Schlegel; Blindenbacher, Siegenthaler; Rundblad, Geering; Seger, Marti; Phil Baltisberger; Wick, Suter, Thoresen; Herzog, Sjögren, Kenins; Künzle, Trachsler, Schäppi; Chris Baltisberger, Shannon, Pestoni; Bachofner.

Bemerkungen: Lugano ohne Brunner und Kparghai (beide verletzt), Sartori (überzählig) und Martensson (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Nilsson (verletzt), sowie Guerra (überzählig). Lattenschuss Hirschi (48.). Bürgler (50.) nach Zusammenstoss mit Marti verletzt ausgefallen. Timeout ZSC Lions (59:54). ZSC Lions von 58:09 bis 59:01 und ab 59:12 ohne Torhüter und mit sechstem Feldspieler.

Bern (1.) – Lugano (7.). – Spiel 1 am Dienstag, 21. März.

Zug (3.) – Davos (5.). – Spiel 1 am Dienstag, 21. März.

BERN (1.) – Biel (8.) 4:1. – Bern – Biel 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) n.V. Biel – Bern 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Bern – Biel 3:6 (1:1, 0:4, 2:1). Biel – Bern 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). Bern – Biel 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

ZSC Lions (2.) – LUGANO (7.) 2:4. – ZSC Lions – Lugano 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). Lugano – ZSC Lions 4:3 (2:1, 0:1, 2:1). ZSC Lions – Lugano 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Lugano – ZSC Lions 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). ZSC Lions – Lugano 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). – Lugano – ZSC Lions 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

ZUG (3.) – Genève-Servette (6.) 4:0. – Zug – Genève-Servette 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) n.V. Genève-Servette – Zug 2:5 (0:3, 0:1, 2:1). Zug – Genève-Servette 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Genève-Servette – Zug 1:5 (1:1, 0:3, 0:1).

Lausanne (4.) – DAVOS (5.) 0:4. – Lausanne – Davos 3:5 (3:0, 0:2, 0:3). Davos – Lausanne 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Lausanne – Davos 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:0) n.P. (0:1). Davos – Lausanne 6:3 (3:1, 1:1, 2:1).

(SDA)