Lugano übergibt Schlusslicht an Luzern

Luganos Dragan Mihajlovic (links) ist vor dem Luzerner Hekuran Kryeziu am Ball © KEYSTONE/TI-PRESS/DAVIDE AGOSTA

Lugano gewinnt das Zitterspiel am Tabellenende der Super League gegen Luzern verdient 1:0 und übergibt den letzten Platz an die Innerschweizer, die nun bereits seit neun Spielen sieglos sind.Matchwinner für die Tessiner war Alexander Gerndt in der 24.