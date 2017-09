Lugano verspielt Führung gegen Bukarest

Davide Mariani und der FC Lugano geben in der Europa League in der Swissporarena in Luzern eine 1:0-Führung preis © KEYSTONE/URS FLUEELER

Der FC Lugano verliert auch das zweite Spiel der Europa-League-Gruppenphase. Die Tessiner unterliegen in Luzern dem FCS Bukarest nach Pausenführung mit 1:2. Mattia Bottani brachte den FC Lugano nach 14 Minuten und einem schönen Pass in die Tiefe von Davide Mariani in Führung.