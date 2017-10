Luganos missratene Zürcher Woche

Chris Baltisberger von den ZSC Lions gegen Luganos Goalie Elvis Merzlikins © KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Die beiden Gastspiele in Zürich innerhalb von 48 Stunden wird der HC Lugano nicht in guter Erinnerung behalten. Auf das 1:3 in Kloten folgt für die Tessiner ein 1:4 gegen die Lions im Hallenstadion.Vielleicht wäre Lugano gescheiter in Zürich geblieben.