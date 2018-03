Lust auf ein neues altes Velo?

Jede Jahreszeit hat ihre Veranstaltung: Im Sommer feiern wir an Openairs, im Herbst schlendern wir über Chilbis, im Winter durch den Weihnachtsmarkt und im Frühling stöbern wir an Velobörsen. Letztere sind in zweierlei Hinsicht typisch für den Frühling: Es geht ums Kaufen von Neuem und Loswerden von Altem. Viele verspüren im Frühling Lust, etwas in ihren Leben zu verändern. Gleichzeitig entsteht der Drang, sich von Altlasten zu befreien. Also bring deinen alten Drahtesel, der dir beim Frühlingsputz im Weg war, an die nächste Velobörse – oder kauf dir ein neues altes Velo. Was könnte für mehr Frühlingsgefühle sorgen?

Im ganzen FM1-Land werden zum Frühlingsbeginn Velobörsen veranstaltet. Wann sie wo stattfinden, erfährst du in unserer interaktiven Karte:

Gibt es in deiner Nähe demnächst eine Velobörse, die auf unsere Karte noch nicht eingetragen ist? Dann schreib uns eine Mail an redaktion@fm1today.ch oder nutze die Kommentarspalte unterhalb des Artikels. Wir werden die Karte laufend aktualisieren.

(red.)