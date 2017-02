Luzern gibt daheim Punkte ab

Der Höhepunkt aus Luzerner Sicht: Der Schuss von Francisco Rodriguez zum 1:1 in der 55. Minute © KEYSTONE/URS FLUEELER

Der FC Luzern kann an die Leistung vom letzten Wochenende nicht anknüpfen. Eine Woche nach dem starken 4:1 gegen YB, resultiert in der 21. Super-League-Runde nur ein 1:1 gegen Thun.Dejan Sorgic brachte den FC Thun sechs Minuten vor der Pause verdient in Führung.