Luzern mit knapp 24 Grad eher sommerlich

Das Berner Münster hinter sich verfärbenden Bäumen und unter strahlendem Himmel. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Bei Wind und eitel Sonnenschein ist es am Donnerstag in der Schweiz verbreitet über 20 Grad warm geworden. Im Sommer wähnen durften sich Touristen und Einheimische in Luzern, wo mit 23,6 Grad die höchste Temperatur erreicht wurde.