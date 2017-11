Luzerner Meistertrainer Friedel Rausch ist tot

Friedel Rausch im März 2004. Am Samstag ist der Luzerner Meistertrainer im Alter von 77 Jahren gestorben © KEYSTONE/SIGI TISCHLER

Friedel Rausch ist tot. Dies teilt die Familie des Luzerner Meistertrainers mit. Rausch sei am Samstagmorgen völlig unerwartet an einem Herzversagen gestorben, heisst es in der Mitteilung.In seinen sieben Jahren als Trainer des FC Luzern ab 1985 erreichte Friedel Rausch Einzigartiges.