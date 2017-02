«Ma vie de Courgette» geht an den Annie Awards leer aus

Regisseur Claude Barras und sein Courgette: An den Annie Awards gab es keinen Preis, doch noch stehen viele Preisverleihungen bevor, an denen "Ma vie de Courgette" ausgezeichnet werden könnte. (Archivbild) © Keystone/OLIVIER MAIRE

An der Preisverleihung der Annie Awards am Samstagabend in Los Angeles ist der Schweizer Animationsfilm «Ma vie de Courgette» leer ausgegangen. Claude Barras’ Erfolgswerk über einen kleinen Jungen mit blauen Haaren war in drei Kategorien nominiert gewesen.