Mach’s gut, Josef!

Klar. Zinnbauers Abgang war eine Frage der Zeit. Die Leistungen der Mannschaft sowie die andauernden Ausreden mussten zwangsweise in der Entlassung des Deutschen gipfeln. In den ungezählten Pressekonferenzen fragten unsere Redaktoren Woche für Woche, wie Joe gegen den nächsten Gegner vorgehen will? Wie man wieder gewinnen kann? Wie sich die Mannschaft aus dem Dreck ziehen will?

Nach all diesen Fragen zu Gegner, Leistungsschwankungen und dergleichen, kam aber ab und an auch eine private Erkundung dazu. Wie lange brauchst du im Bad? Woher hast du deine Brille? Trotz der oftmals prekären Lage des Clubs, war sich Zinnbauer nie zu schade, eine lustige Frage zu beantworten. Die besten Antworten des Ex-Espen-Trainers gibt’s im Video. Danke dafür Joe – und mach’s gut.

(saz)