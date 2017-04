Macron nach TV-Debatte weiter Favorit für Präsidentschaft

Bei der TV-Debatte überzeugte der französische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon die Zuschauer am meisten. © KEYSTONE/AP AFP POOL/LIONEL BONAVENTURE

Die Frage eines möglichen EU-Austritts polarisiert den französischen Präsidentenwahlkampf. Bei der TV-Debatte am Dienstagabend griffen Bewerber von links und rechts die Europäische Union scharf an. Die Zuschauer überzeugte Jean-Luc Mélenchon am meisten.