Macron-Partei will Handyverbot in Schulen

An Frankreichs Schulen sollen nach dem Willen der Macron-Partei bald keine Handys mehr erlaubt sein. (Archiv)

Frankreichs Präsidentenpartei will den Smartphones auf Pausenhöfen ein Ende setzen. Die französische Nationalversammlung beriet am Donnerstag ein erweitertes Handyverbot in Schulen.