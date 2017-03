Macron und Le Pen laut Umfrage in erster Wahlrunde fast gleichauf

Kopf-an-Kopf um den Sieg in der ersten Runde, chancenlos in der zweiten Runde: So präsentiert sich die Ausgangslage für die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen laut Meinungsforschern. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO