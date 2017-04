Macron und Le Pen in der zweiten Runde

Wie die Sender France 2 und TF1 am Sonntag berichteten, haben Ex-Wirtschaftsminister Macron und die Chefin des rechtsextremen Front National (FN) die besten Chancen, in die Stichwahl am 7. Mai einzuziehen.

Hinter Macron und Le Pen positioniert sich der Linke Jean-Luc Mélenchon und François Fillon praktisch gleichauf mit einem Stimmenanteil zwischen 19 und 20 Prozent. Der Kandidat der regierenden Sozialisten, Benoît Hamon, landet mit höchstens 7 Prozent auf den fünften Rang. Die Hochrechnungen gelten noch als sehr vorläufig.

(SDA)