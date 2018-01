Macron will Gesetz gegen «Fake News»

Der französische Präsident Macron will ein Gesetz gegen gezielt gestreute Falschmeldungen ("Fake News") in Wahlkampfzeiten. Das kündigte er im Elysée-Palast in seiner Neujahrsrede an die Presse an. © KEYSTONE/AP POOL AFO/LUDOVIC MARIN

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will ein Gesetz gegen gezielt gestreute Falschmeldungen («Fake News») in Wahlkampfzeiten. Das kündigte er am Mittwochabend in seiner Neujahrsrede an die Presse an.