Arbeitsmarktreform in Frankreich ist beschlossen

Macron sieht die Reform als nötigen Schritt gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die bei rund zehn Prozent liegt. (Archivbild) © Keystone/AP/SETH WENIG

Die Arbeitsmarktreform in Frankreich – ein zentrales Wahlversprechen von Staatschef Emmanuel Macron – ist beschlossene Sache. Der Präsident unterzeichnete am Freitag in Paris die Verordnungen zur Lockerung des Arbeitsrechts.