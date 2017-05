Macrons will Olympia-Kandidatur

Macron wird die Delegation aus der Hauptstadt an den IOC-Kongress nach Lima begleiten. In Perus Kapitale wird am 13. September der Ausrichter für die übernächsten Sommerspiele bestimmt. Neben Paris bewirbt sich Los Angeles. Das IOC prüft derzeit eine Doppelvergabe der Spiele 2024 und 2028. Über diese Option soll im Juli am Hauptsitz des IOC in Lausanne beraten werden. Auch dannzumal wird Macron zur Pariser Abordnung gehören.

Schon am Dienstag hatte sich Macron in den Dienst der Bewerber aus dem eigenen Land gestellt. Er empfing die Evaluationskommission des IOC, um die Vorzüge von Frankreichs Hauptstadt aus seiner Sicht darzustellen. Das Treffen mit Frühstück im Elysée-Palast dauerte rund eine Stunde.

(SDA)