Madame Tussauds enthüllt Theresa-May-Abbild

Mit rotem Kleid und schwarzer Mappe: Stylistinnen verpassen dem May-Imitat aus Wachs den letzten Schliff. © KEYSTONE/AP PA/VICTORIA JONES

Donald Trump und Angela Merkel gab es schon – und nun auch Theresa May. Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London hat am Mittwoch eine Figur der britischen Premierministerin enthüllt.