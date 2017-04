Maduro droht Opposition: Neue Protestwelle in Venezuela

Polizisten gehen in Venezuela gegen Demonstranten vor: Präsident Maduro will 500'000 Milizen mit Gewehren ausrüsten lassen. © KEYSTONE/AP/FERNANDO LLANO

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro will trotz Massenprotesten und mehreren Toten die sozialistische Revolution um jeden Preis verteidigen. «Sie wissen nicht, was wir in der Lage sind zu tun», betonte der 54-Jährige in dem TV- und Radioprogramm «Domingos con Maduro».